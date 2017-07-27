الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

القاهرة (وام)

أكدت دولة الإمارات إدانتها واستنكارها الشديدين للإجراءات والممارسات التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً في المسجد الأقصى المبارك باعتبار ذلك سابقة خطيرة وعدواناً على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحذرت من تداعيات مثل هذا العمل الخطير على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام. جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أمس، بناء على طلب الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس وقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ضم وفد دولة الإمارات جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وعبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأشاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمة دولة الإمارات بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وهي الجهود الدؤوبة التي تؤكد الدور المركزي والمسؤولية التاريخية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. وأوضح معاليه أن الإمارات العربية المتحدة أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه وأنها تعتبر ذلك سابقة خطيرة وعدوانا على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأكد معاليه الرفض التام لأي محاولات ترمي إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، مجدداً موقف دولة الإمارات بمطالبة دول العالم والمنظمات الدولية كافة بالتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تخالف الشرعية الدولية وضرورة العمل على ضمان عدم تكرارها وبذل الجهود لإحلال السلم. كما أكد موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا مجلس الجامعة في ختام اجتماعه الطارئ، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس بما فيها قرارات رقم 476 و478 للعام 1980 و2334 سنة 2016. وطالب مجلس الأمن بالزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف سياستها واعتداءاتها المتواصلة على القدس الشرقية والمسجد الأقصى (الحرم القدسي) والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية. كما دعا في ختام الاجتماع المخصص لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى والقدس الشريف، جميع الدول إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك «موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزء من مواقع التراث العالمي الثقافي».