الأمم المتحدة: الوضع في اليمن يهدد الأجيال المقبلة

صنعاء (الاتحاد)

حذرت ثلاث وكالات رئيسة تابعة للأمم المتحدة أمس من أن الوضع في اليمن «لا يزال خطيراً»، وأنه سيترك «آثاراً وخيمة وندوباً على الأجيال المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة».

وقال المدير التّنفيذي لمنظّمة اليونيسف، أنثوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، والمدير العام لمنظّمة الصّحّة العالميّة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تصريح صادر عقب زيارتهم المشتركة لليمن، «يأتي تفشي الكوليرا وهو الأسوأ على الإطلاق في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سجلت 400 ألف حالة يشتبه بانها كوليرا وما يقرب من 1900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء».

وأشار البيان إلى أن مرافق الصحة والمياه الحيوية في اليمن أصيبت بالشلل نتيجة أكثر من عامين من الاقتتال، «وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض» في بلد على حافة الوقوع في مجاعة ويعيش أكثر من 60 في المائة من سكانه البالغ عددهم 26 مليون نسمة «في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة»، في حين يعاني نحو مليونا طفل من سوء التغذية الحاد.

وأضاف «سوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا فيما تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية، وهذا المزيج في غاية القساوة».

وقال رؤساء الوكالات الثلاث في بيانهم المشترك «قمنا بزيارة أحد المستشفيات حيث يكاد الأطفال يعجزون عن تجميع قواهم من أجل التنفس. تحدثنا مع عائلات تغلب عليها الحزن على المرضى من أحبائهم. تكافح هذه العائلات من أجل توفير الطعام»، مشيرين إلى أنهم شاهدوا أيضاً خلال زيارتهم لليمن «الضرر والدمار الذي تعرضت له البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الصحة والمياه».