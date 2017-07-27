حلف أمني وقبلي لمحاربة الإرهاب في شبوة

عدن (الاتحاد)

أعلنت مكونات قبلية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، عن اعتزامها المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب التطرف وتأمين خطوط نقل الغاز النفط في المحافظة.

جاء ذلك عقب لقاءات عقدت في منطقة بلحاف بساحل شبوة، ضمت مشايخ قبلية وشخصيات محلية بارزة بحضور قيادات أمنية وعسكرية وأخرى من قوات التحالف العربي.

وأكد القيادي سالم ثابت العولقي، أن اللقاءات التي شهدتها منطقة بلحاف حضرها عدة وجهات قبلية في شبوة وممثلون عن قوات التحالف العربي، وركزت على أهمية المشاركة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.

وأشار إلى أن المشاركين في اللقاءات أشادوا بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الأجهزة الأمنية وتعزيز الجهود الرامية لفرض الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف، رافضين الحملات الإعلامية الرخيصة الموجهة من قبل دولة قطر عبر أدواتها المتمثلة في ميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح والتي تستهدف التحالف العربي والانتصارات والنجاحات التي يحققها في تخليص البلد من الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف «المشاركون من القبائل والشخصيات الاجتماعية البارزة أكدوا وقوفهم مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأنه لن يسمحوا لأي أحد بالنيل من جهود التحالف الرامية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح، أن أبناء شبوة أكدوا رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، مرحبين بقدوم قوات النخبة التي تم تدريبها مؤخرا من قبل التحالف لتأمين محافظتهم، واصفين تلك القوات بأنها تمثل الأمل المنشود لتحقيق الأمن ودعم جهود تطبيع الحياة بشبوة.

وأشاد المشاركون في اللقاء الدور الإماراتي الفاعل عسكرياً وإنسانياً في عموم مدن المحافظات الجنوبية خصوصا في دعم الأجهزة الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار.