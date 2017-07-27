حلف أمني وقبلي لمحاربة الإرهاب في شبوة

عدن (الاتحاد)
أعلنت مكونات قبلية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، عن اعتزامها المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب التطرف وتأمين خطوط نقل الغاز النفط في المحافظة.
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وأكد القيادي سالم ثابت العولقي، أن اللقاءات التي شهدتها منطقة بلحاف حضرها عدة وجهات قبلية في شبوة وممثلون عن قوات التحالف العربي، وركزت على أهمية المشاركة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.
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وأضاف «المشاركون من القبائل والشخصيات الاجتماعية البارزة أكدوا وقوفهم مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأنه لن يسمحوا لأي أحد بالنيل من جهود التحالف الرامية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح، أن أبناء شبوة أكدوا رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، مرحبين بقدوم قوات النخبة التي تم تدريبها مؤخرا من قبل التحالف لتأمين محافظتهم، واصفين تلك القوات بأنها تمثل الأمل المنشود لتحقيق الأمن ودعم جهود تطبيع الحياة بشبوة.
وأشاد المشاركون في اللقاء الدور الإماراتي الفاعل عسكرياً وإنسانياً في عموم مدن المحافظات الجنوبية خصوصا في دعم الأجهزة الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار.