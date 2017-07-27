«الهلال» توزع مساعدات غذائية جديدة شرق حضرموت

حضرموت (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مجموعة من السلال الغذائية على أهالي مديرية الريدة الشرقية وقصيعر شرق محافظة حضرموت، استفادت منها الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وذلك في إطار المساعدات الإغاثية التي توزعها الهيئة دعماً للفئات المعوزة في المجتمع اليمني بهدف تخفيف تداعيات الظروف الاقتصادية جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية في البلاد.

وأكد محمد المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي - في تصريح صحفي عقب عملية التوزيع - حرص دولة الإمارات التام على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمدن اليمنية المحررة خلال مرحلة إعادة الأمل.

مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ستعمل على تنفيذ وتبني جملة من المشاريع التي تخفف على المواطنين وطأة الأزمة سواء كانت تلك المشاريع إنشائية أو إعمارية تستهدف البنية التحتية والمرافق الحكومية والأساسية أو حتى تلك التي تقدم الدعم الإغاثي والإنساني من سلال غذائية ومتطلبات رئيسية.

وأشاد المهيري بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي سهلت على فريق الهلال الأحمر الإماراتي العامل بالمحافظة تنفيذ مهامه الإعمارية والإغاثية والإنسانية المناطة به، والتي استفاد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة والنازحين إليها.

وواصلت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أمس توزيع المساعدات الغذائية العاجلة على ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمنطقة ثبي بمديرية تريم بحضرموت اليمنية.

وقال المهيري إن هذه المساعدات الإغاثية تأتي تلبية لاحتياجات الأهالي وتطبيعاً لحياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتخفيف معاناتها في المجالات الخدمية والإنسانية.

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية، وإدخال المواد الإغاثية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسة حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية على أبناء حضرموت بهدف مد يد العون والمساعدة للمحتاجين منهم.

وعبر مسؤولون بالمديرية عن تقديرهم للهلال الأحمر الإماراتية وفريق عملها المتواجد على الأرض، والذي يبذل جهوداً كبيرة لتقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة في مختلف المناطق اليمنية.