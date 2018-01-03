حمدان بن محمد: دبي قطعت مسافة كبيرة نحو المستقبل

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «دبي قطعت مسافة كبيرة نحو المستقبل بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أدرك أهمية بناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة والاستثمار البنّاء في العلم والعلماء، وربط التنمية الحديثة بالتقنيات المتقدمة».

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، أمس، سيرجي برين الشريك المؤسس لشركة «جوجل» العالمية ورئيس «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل».

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على تجربة برين ومسيرته العلمية التي تكللت بنجاح عالمي، قائلاً: «قصة سيرجي ملهمة.. من غرفة في الجامعة ثم كراج مستأجر أسس مع صديقه لاري بيج وهما في العشرينيات من العمر شركة جوجل التي تتجاوز قيمتها حالياً 600 مليار دولار»، مضيفاً سموه: «قصة سيرجي ولاري ملهمة، وقصة دبي أيضاً ملهمة.. نشترك معاً في الشغف بمحاولة صنع المستقبل.. لقد صنعا مستقبل المعرفة البشرية، وصنعنا نحن للعالم مدينة تمثل المستقبل العمراني والخدمي لمدن العالم».

وقال سموه: «الهدف من شركة جوجل ملهم وإنساني.. تنظيم المعرفة البشرية، وجعلها متاحة للجميع»، مؤكداً سموه بقوله: «بالشراكة والتعاون معها يمكننا عمل شيء مختلف للبشرية خلال العقود المقبلة».