شعراء يقرؤون القصائد على ظهر الماء

السيد حسن (الفجيرة)

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رحلة بحرية ثقافية ضمن برنامجها الصيفي «قيّظ في الفجيرة»، ضمت عدداً من المثقفين والشعراء، واسترجعت أيام الأجداد وحكايا التراث البحري، إضافة إلى إلقاء القصائد الشعرية التي بدأها خالد الظنحاني بقصيدة بعنوان «فلسفة»، ثم استعرض عبدالله خلفان الهامور الموروث الشعبي في إمارة الفجيرة، عبر إلقائه أبياتاً من الشعر الشعبي «الطرايق». وقرأ الشاعر أحمد الطوفان اليماحي مجموعة من القصائد الوطنية والعاطفية، وألقى نائب رئيس جمعية شعراء الإمارات الشاعر محمد نهيول الكندي مجموعة من القصائد الشعرية التي تخاطب الموروث البحري الإماراتي. كما كان للشاعر أحمد خميس ضاحي الكندي عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحبّ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وفي ختام الرحلة البحرية الثقافية، كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والمشاركين في الفاعلية الثقافية بدروع تذكارية تقديراً لمشاركتهم المتميزة.