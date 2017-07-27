القضايا الكبرى تثير الجدل في «الملتقى الأدبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أثارت رواية «ترنيمة سلام» للكاتب المصري أحمد عبد المجيد جدلاً بين عضوات صالون «الملتقى الأدبي»، بين معجبات بطريقة الكاتب في بحثه عن السلام ومنتقدات لها، واللاتي ناقشن الرواية مساء أول من أمس، كما ناقشن مسلسل «لآخر نفس»، سيناريو وحوار الكاتبة كارين رزق الله، إخراج أسد فولادكار، بطولة بديع أبوشقرا.

أدارت الجلسة النقاشية أسماء صديق المطوع مؤسِّسة الملتقى، التي تحدثت عن المسلسل والقضايا الاجتماعية والسياسة التي طرحها، معتبرة أن تجسيد شخصية المرأة المضطهدة من زوجها إلى أن يأتي المخلص ويغير حياتها، يؤدي لاهتزاز المؤسسة الزوجية.

ورأت المشاركات في الجلسة أن العمل يطرح العنف الأسري والإنجاب بلا زواج، ويعالج مسألة شائكة وهي الوجود الفلسطيني في لبنان ومعاناة الشباب الذين لا يسمح لهم بدراسة الطب أو الهندسة واختصاصات أخرى، وهي قضايا كبيرة وشائكة طرحت بطريقة مشوهة، وكانت تحتاج إلى الاقتراب من الواقع أكثر، لأن معالجة مثل هذه الإشكالات تقتضي الدقة والعمق.

ثم انتقل النقاش إلى رواية «ترنيمة سلام»، حيث أجمعت الآراء على أن القارئ يشعر بالتجربة الروحية والسلام الداخلي الذي وصل إليه بطل الرواية، لكنه يشعر أيضاً بالملل والضجر، ويتساءل أحياناً: هل يريد الكاتب أن يعبر عن هموم الإنسان أم عن همومه الخاصة بالذات؟

واستعرضت الجلسة أحداث الرواية، وكيف شكل الكاتب البناء الدرامي الخاص بالجزء الثاني من العمل الذي تدور أحداثه في مرحلتين: الأولى تظهر معاناة البطل خالد محفوظ في حياته، والثانية كيف أخذ يبحث عن السلام الداخلي لنفسه بالذهاب إلى مكة ومجاورة الحرم كما كان يفعل القدماء.

واختتمت المناقشة بين الإعجاب والانتقاد المتعلق بفكرة البحث عن السلام في مكة، ورأت المتناقشات أن هذا يتضمن تناقضا لأن التصوف والسلام الداخلي لا يأتي هكذا، إلا أن الكاتب يريد القول إن علينا أن نقبل الآخر ونعترف بحقه في طرح وجهة نظره حتى لو اختلفنا معه بالرأي، وأن نبتعد عن الكراهية والصراعات ونؤمن ونعمل على التفاهم والحوار لنعيش جميعاً بسلام.