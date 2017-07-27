القضايا الكبرى تثير الجدل في «الملتقى الأدبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)
أثارت رواية «ترنيمة سلام» للكاتب المصري أحمد عبد المجيد جدلاً بين عضوات صالون «الملتقى الأدبي»، بين معجبات بطريقة الكاتب في بحثه عن السلام ومنتقدات لها، واللاتي ناقشن الرواية مساء أول من أمس، كما ناقشن مسلسل «لآخر نفس»، سيناريو وحوار الكاتبة كارين رزق الله، إخراج أسد فولادكار، بطولة بديع أبوشقرا.
أدارت الجلسة النقاشية أسماء صديق المطوع مؤسِّسة الملتقى، التي تحدثت عن المسلسل والقضايا الاجتماعية والسياسة التي طرحها، معتبرة أن تجسيد شخصية المرأة المضطهدة من زوجها إلى أن يأتي المخلص ويغير حياتها، يؤدي لاهتزاز المؤسسة الزوجية.
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ثم انتقل النقاش إلى رواية «ترنيمة سلام»، حيث أجمعت الآراء على أن القارئ يشعر بالتجربة الروحية والسلام الداخلي الذي وصل إليه بطل الرواية، لكنه يشعر أيضاً بالملل والضجر، ويتساءل أحياناً: هل يريد الكاتب أن يعبر عن هموم الإنسان أم عن همومه الخاصة بالذات؟
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واختتمت المناقشة بين الإعجاب والانتقاد المتعلق بفكرة البحث عن السلام في مكة، ورأت المتناقشات أن هذا يتضمن تناقضا لأن التصوف والسلام الداخلي لا يأتي هكذا، إلا أن الكاتب يريد القول إن علينا أن نقبل الآخر ونعترف بحقه في طرح وجهة نظره حتى لو اختلفنا معه بالرأي، وأن نبتعد عن الكراهية والصراعات ونؤمن ونعمل على التفاهم والحوار لنعيش جميعاً بسلام.