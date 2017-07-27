دبا الحصن .. دي سوزا مدرباً

خورفكان (الاتحاد)

أعلن نادي دبا الحصن تعاقده رسمياً مع البرازيلي لويز دي سوزا، مدرب رأس الخيمة السابق لموسم واحد ضمن مساعيه لدعم خياراته في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، وحصد أفضل النتائج للبقاء في دائرة المنافسة على بطاقتي الصعود للمحترفين، خصوصاً أن النادي سعى في الفترة الماضية إلى توفير أفضل الظروف لمساعدة اللاعبين على الإعداد القوي الذي يعزز فرص المنافسة على أفضل النتائج في ظل التوقعات بارتفاع المستوى بين فرق الدرجة الأولى.

وحضر مراسم التوقيع عبدالله سالم محمد البواب، نائب رئيس النادي، جمعة عبدالله الحمودي، أمين السر العام وعبيد خميس رشود مدير الفريق الأول.

ولم يخف دي سوزا سعادته بخوض التجربة الثانية في مسيرته المهنية مع دبا الحصن، وقال إن الثقة الكبيرة من مسؤولي النادي تعزز دوافعه لبذل أقصى ما يمكن حتى يتمكن من قيادة الفريق للنتائج الإيجابية في دوري الهواة، خصوصاً أن الحصن وضع بصمة قوية في الموسم الماضي على مستوى النتائج، وهو ما يمنحه فرصة كبيرة لتقديم المردود القوي في الموسم الجديد.

وبدوره عبر جمعة عبدالله الحمودي، أمين السر العام عن حالة كبيرة من التفاؤل، بعد التعاقد مع دي سوزا لقيادة الفريق.