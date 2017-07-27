الرميثي: التفكير المتقدم أساس التطوير

دبي(الاتحاد)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مهمته في تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك من خلال إطلاق النسخة الثانية من برنامج شهادة إدارة كرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث من المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة من 31 يوليو وحتى 2 أغسطس 2017.

ويستمر البرنامج على مدار تسعة أشهر، وكان انطلق العام الماضي في منطقة شرق آسيا، وحظي بترحيب كبير هذا العام بعد توسيعه ليشمل جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث يشارك 51 ممثلاً من 26 اتحاداً وطنياً في المرحلتين الثانية والثالثة.

وقال سعادة محمد خلفان الرميثي، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «شهادة إدارة كرة القدم تعبر عن التطور الذي يحققه الاتحاد الآسيوي، من أجل تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء تحت شعار: آسيا واحدة هدف واحد»، وأضاف: «في أعقاب نجاح النسخة الأولى من البرنامج، من الضروري أن تحصل كل الاتحادات الوطنية الأعضاء على مناهج التفكير المتقدم وأسلوب العمل الديناميكي في إدارة وتطوير كرة القدم».

وعمد الاتحاد القاري إلى تعزيز منهاج البرنامج هذا العام، حيث بات يتضمن سبعة جوانب بدلاً من ستة، بعد إضافة الإدارة المالية في كرة القدم، علماً أن الجوانب الأخرى تتضمن التنظيم العالمي في كرة القدم، الإدارة الاستراتيجية، استقطاب الموارد، الإعلام والاتصال، وكذلك إدارة العمليات، وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتصميم البرنامج من خلال الشراكة مع الأكاديمية العالمية للرياضة WAoS.