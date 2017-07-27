العهد يدخل المجد من «الباب الواسع»

الإسكندرية (د ب أ)

حقق العهد اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزع انتصاراً تاريخياً من الزمالك المصري بهدف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات للبطولة العربية المقامة حالياً بمصر. وأنعش العهد آماله في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الفتح الرباطي المغربي «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه 4 - صفر على النصر السعودي، في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام النصر «متذيل الترتيب».

ويدين العهد بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أحمد زريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود عبدالعاطي «دونجا» في الدقيقة 86 لضربة أحد لاعبي الفريق اللبناني من دون كرة، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف كثيراً من جراح الزمالك، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات.

وأبدى موسى حجيج المدير الفني للعهد فرحته الغامرة بالأداء الرائع الذي قدمه لاعبوه، وقال: بدأنا المباراة بمحاولة امتصاص حماس لاعبي الزمالك، وشدد على أن نظرة المنافسين ووسائل الإعلام تكمن في أن العهد فريق ضعيف، ولكن الجميع فوجئ بمستواه الحقيقي، وكنا الأقرب للفوز في اللقاء الأول أمام النصر، ونجحنا في التفوق على الزمالك، أتوقع الحصول على لقب البطولة.

وقال طارق يحيى مدرب الزمالك إن كل اللاعبين لم يكونوا في تركيزهم بخلاف شيكابالا وحازم إمام، حيث إننا أخطرنا إيناسيو ببعض التعديلات داخل الملعب ولكن له قناعاته وآراءه لعدم الاعتماد على باسم مرسى وأيمن حفني وهو ما أثر على نفسية اللاعبين.