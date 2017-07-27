النصر يسقط في دوامة «الخسائر الكارثية» بعد 25 عاماً!

الإسكندرية (الاتحاد)

أحرز النجم محمد فوزير ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها الفتح الرباطي المغربي إلى الفوز 4 - صفر على النصر السعودي مساء أمس الأول، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة العربية لكرة القدم المقامة حالياً بمصر.

وتربع الفتح الرباطي على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، متساوياً مع العهد اللبناني الذي تغلب على الزمالك بهدف، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

لم يسجل التاريخ تلقي النصر خسارة بأكثر من فارق 4 أهداف، في البطولات العربية والخليجية والآسيوية سوى مرة واحدة، في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1992، عندما سقط أمام نيسان الياباني «يوكوهاما مارينوس حالياً» بخماسية نظيفة، يوم 7 فبراير 1992، على ملعب نيسان في اليابان.

وأعرب وليد الركراكي المدير الفني للفتح عن سعادته بالفوز العريض، وقال: قدمنا مباراة كبيرة أداءً ونتيجة، كما فعلنا أمام الزمالك، وكشف عن أن انسجام لاعبي الفريق يعود إلى معايشته لهم منذ 3 سنوات، ما أدى إلى زيادة درجة التفاهم بينهم، وحفظ طريقة لعبه.