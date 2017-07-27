«العنابي» يبحث عن «الوداع المشرف» أمام الفيصلي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يبحث الوحدة عن وداع مشرف للبطولة العربية، عندما يلتقي الفيصلي الأردني، في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، على استاد السلام بالقاهرة، بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، وتعقبها مواجهة الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري في الساعة الحادية عشرة مساءً على الملعب نفسه، ويحتل الفيصلي القمة بـ«العلامة الكاملة» 6 من 6 نقاط، والأهلي ونصر حسين داي ولكل منهما 3 نقاط، و«العنابي» من دون رصيد.

ورغم أن الوحدة يلعب من دون ضغوط، حيث تعتبر مشاركته في البطولة، مرحلة أولى من الإعداد، إلا أنه يعاني نقصاً في بعض العناصر الأساسية التي فقدها في مشواره، مثل حمدان الكمالي وخالد باوزير «الإصابة» وخليل إبراهيم للإيقاف، بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الأهلي، بينما يستعيد الفريق جهود مهاجمه الأرجنتيني سباستيان تيجالي العائد من الإيقاف بعد نيله البطاقة الحمراء بالجولة الأولى.

وأدى الفريق تدريبين بصالة الحديد الملحقة بالفندق، بينما أدى مراناً واحداً بالكرة على ملعب الدفاع الجوي مساء أمس، وينتظر أن يدفع بتشكيلة «مختلطة» من الشباب ولاعبي الخبرة، يتقدمهم محمد الشحي ومراد باتنا، ومع أن الفريق خرج واقعياً من البطولة، قبل خوض المباراة، إلا أن الرغبة موجودة عند اللاعبين، لتقديم مستوى أفضل، مقارنة بالمباراتين السابقتين، وإنهاء المشاركة بصورة جيدة، خاصة أن الحالة البدنية للفريق في تصاعد من مباراة إلى أخرى.

وفي المقابل، فإن الفيصلي الذي يعد أفضل فرق المجموعة فنياً وبدنياً، وتكفيه نقطة لبلوغ الدور الثاني، حيث يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، حاصداً «العلامة الكاملة» في الجولتين الماضيتين، بعد فوزه على الأهلي والنصر حسين داي، ويعتمد الفريق على تشكيلة شبه ثابتة يقودها الثلاثي الأجنبي ودومنيك ميندي ولوكاس والزوي.