وفد الإمارات يشارك في دورة «الألعاب الفرنكوفونية» الثامنة

دبي (الاتحاد)

شارك وفد الإمارات في دورة الألعاب الفرنكوفونية في دورتها الثامنة، التي استضافتها كوت ديفوار، وذلك من 21 إلى 30 يوليو بمشاركة أكثر 60 دولة ناطقة باللغة الفرنسية، وترأس عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة في الهيئة وفد الدولة الذي ضم إلى جانبه خالد عبدالله

آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية،

ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وقال الدوسري إن مشاركة وفد الإمارات، جاءت تلبية لدعوة المنظمة الدولية للفرانكفونية للمشاركة بالدورة التي يشارك فيها أكثر من 4000 رياضي، مما يعزز المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات على كافة الصعد.

وأكد الدوسري حرص القيادة على تعميق أواصر التعاون والمحبة وتعزيز العلاقات مع مختلف شعوب العالم، ما جعل الإمارات الوجهة المثالية لمختلف دول العالم، وسجل وفد الإمارات زيارة إلى مختلف المعالم الرياضية والقرية الرياضية التي تجمع أكثر من 4000 رياضي وفنان.

وعقد الوفد على هامش المشاركة عدداً من اللقاءات مع القيادات الرياضية للتباحث في سبل التعاون مستقبلاً بين الطرفين، أعرب الدوسري عن شكره حكومة كوت ديفوار على الدعوة الكريمة، مشيداً بحسن الاستقبال وحفاوة الضيافة التي حظي بها الوفد مما يدل على متانة العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين.

وتجرى منافسات الألعاب الفرنكفونية كل أربع سنوات، وتنظمها منظمة الدول الناطقة باللغة الفرنسية في العالم والتي يبلغ عددها 90 دولة، مشيرا إلى أن عدد الدول المشاركة في أبيدجان أكثر من 60 دولة، تضم 4 آلاف رياضي وفنان في مختلف الألعاب الرياضية والفنية.