إنقاذ 624 مهاجراً قبالة سواحل المغرب وليبيا

الرباط، طرابلس (وكالات)

أنقذت دورية حرس السواحل قطاع طرابلس في ليبيا، أمس، 152 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورقين مطاطيين غرق أحدهما، شمال منطقتي «زوارة» و«القرة بوللي». ونقل موقع «بوابة الوسط» الإلكتروني عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية القول في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ناقلة النفط الليبية «أنوار الخليج» كانت تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي قام بإنقاذ المهاجرين كافة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة للمهاجرين، بينهم 19 امرأة و3 أطفال، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء، بحسب «بوابة الوسط».

وفي السياق ذاته، أعلن في المغرب أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجراً غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا قبالة سواحل المملكة. وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأول، أن «البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما مكن من إنقاذ 472 مرشحاً للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصراً وثلاثة رضع».