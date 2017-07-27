الأرجنتيني جورج في العين الاثنين لقيادة «طائرة الزعيم»

أسامة أحمد(دبي)
يصل الاثنين المقبل الأرجنتيني جورج كونستراسي مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي العين، لقيادة «الزعيم» خلفا للمصري أحمد مصطفى، على أن يدشن الفريق تدريباته للموسم الجديد الثلاثاء، فيما يصل اللاعب الصربي فلادمير الذي حاز الثقة مجدداً لموسم جديد، الاثنين أيضاً.
ويطلع مدرب العين الجديد على استراتيجية الموسم من شركة العين للألعاب الرياضية والتي ستحدد له في اجتماعه الأول أبرز ملامح طموحات الفريق، خصوصا أن النادي يسعى إلى البناء وضخ دماء جديدة في الموسم المقبل على أن يقطف في الموسم الذي يليه ثمار ذلك على أساس أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.
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كما يطلع المدرب على روزنامة الموسم الجديد والمشاركات الخارجية المقبلة للفريق منها بطولة الأندية الخليجية، وتسعى الشركة لتوفير جميع عوامل النجاح للجهاز الفني الجديد من أجل ترك بصمة مع «الزعيم» في ظهوره الأول في المنطقة وفق النهج المرسوم من القائمين على أمر الطائرة حتى تحقق المرحلة الجديدة أهدافها المنشودة.
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وتشارك 8 أندية في النسخة الجديدة لبطولات الموسم الجديد لكرة الطائرة بعد تقليصها من 9 في عملية الدمج وهي العين وبني ياس والجزيرة والوصل والنصر و« شباب الأهلي - دبي» وحتا وعجمان.