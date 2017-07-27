الأرجنتيني جورج في العين الاثنين لقيادة «طائرة الزعيم»

أسامة أحمد(دبي)

يصل الاثنين المقبل الأرجنتيني جورج كونستراسي مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي العين، لقيادة «الزعيم» خلفا للمصري أحمد مصطفى، على أن يدشن الفريق تدريباته للموسم الجديد الثلاثاء، فيما يصل اللاعب الصربي فلادمير الذي حاز الثقة مجدداً لموسم جديد، الاثنين أيضاً.

ويطلع مدرب العين الجديد على استراتيجية الموسم من شركة العين للألعاب الرياضية والتي ستحدد له في اجتماعه الأول أبرز ملامح طموحات الفريق، خصوصا أن النادي يسعى إلى البناء وضخ دماء جديدة في الموسم المقبل على أن يقطف في الموسم الذي يليه ثمار ذلك على أساس أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

وتشهد القلعة البنفسجية الاعتماد على المدرسة العيناوية في تدعيم الفريق الأول من لاعبي المراحل السنية وفق النهج المرسوم في الموسم الجديد، حيث سيتم تصعيد عدد من لاعبي الشباب إلى الفريق الأول في انتظار المدرب الجديد لتسميتهم من أجل الوجود في التجمع الأول.

كما يطلع المدرب على روزنامة الموسم الجديد والمشاركات الخارجية المقبلة للفريق منها بطولة الأندية الخليجية، وتسعى الشركة لتوفير جميع عوامل النجاح للجهاز الفني الجديد من أجل ترك بصمة مع «الزعيم» في ظهوره الأول في المنطقة وفق النهج المرسوم من القائمين على أمر الطائرة حتى تحقق المرحلة الجديدة أهدافها المنشودة.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد للرجال يشتمل على 3 بطولات هي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة «باكورة» المسابقات، والدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد إلغاء بطولتي كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسوبر مع استمرار نظام «البلاي اوف » للرجال كما تم إلغاء كأس الاتحاد بالنسبة لمسابقة الشباب.

وتشارك 8 أندية في النسخة الجديدة لبطولات الموسم الجديد لكرة الطائرة بعد تقليصها من 9 في عملية الدمج وهي العين وبني ياس والجزيرة والوصل والنصر و« شباب الأهلي - دبي» وحتا وعجمان.