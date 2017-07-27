«الناشئ بيكايرت» بطلاً لمونديال «أم الإماراتت» للمتدربين

ياسر&lrm ‬قاسم (برلين)

حقق&lrm ‬الفارس ‬البلجيكي ‬الناشئ ‬لويد ‬بيكايرت ‬لقب ‬الجولة ‬الرابعة ‬لمونديال «‬أم ‬الإمارات» ‬وحاز ‬كأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬لـ «نجوم المستقبل» الفرسان ‬المتدربين «‬إفهار»‬، ‬في ‬السباق ‬الذي ‬أقيم ‬مساء ‬أول ‬من ‬أمس ‬في ‬العاصمة ‬الألمانية ‬برلين، ‬في مضمار ‬هوبجارتين ‬العشبي ‬وسط ‬أجواء ‬ممطرة ‬وطقس ‬بارد، ‬وحضور ‬جماهيري كبير.

أقيمت الجولة ‬ضمن ‬النسخة ‬التاسعة ‬لمهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية ‬الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء، ‬وزير ‬شؤون ‬الرئاسة، ‬ودعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬رئيسة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام، ‬الرئيس ‬الأعلى ‬لمؤسسة ‬التنمية ‬الأسرية، ‬رئيسة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمومة ‬والطفولة «أم الإمارات»، ‬ضمن ‬فعاليات ‬مهرجان ‬سموه ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية، ‬الذي ‬يتضمن ‬جوهرة ‬تاج ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان، ‬وبطولة ‬العالم ‬لسمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات «‬إفهار»‬، ‬وكأس ‬زايد، ‬كأس ‬مزرعة ‬الوثبة ‬ستد، ‬والمؤتمر ‬العالمي ‬لسباقات ‬الخيول ‬العربية، ‬وجوائز ‬دارلي ‬التقديرية ‬لأوسكار «‬أم ‬الإمارات» ‬في هوليوود، ‬وبطولة ‬العالم ‬للفرسان ‬المتدربين «إيفهرا»‬، ‬إلى ‬جانب ‬كأس ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان (‬المفتوح)‬، ‬وكأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للقدرة ‬للسيدات، ‬تحت ‬إشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية.

أسفرت&lrm ‬النتيجة ‬الكاملة، ‬عن ‬تربع ‬أصغر ‬الفرسان ‬سناً ‬البلجيكي ‬لويد ‬بيكايرت ‬صاحب ‬الـ ‬16 ‬عاماً ‬على ‬الصدارة ‬بفارق ‬مميز ‬بلغ ‬5 ‬أطوال ‬بينه ‬وبين ‬أقرب ‬منافسيه، ‬قاطعاً ‬مسافة ‬الـ ‬2200 ‬متر ‬في ‬زمن ‬قدره ‬2:44:93 ‬دقيقة، ‬وحل ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬كيرسلي ‬رامسامي ‬من ‬موريشوس، ‬فيما ‬جاء ‬في ‬المركز ‬الثالث ‬الفارس ‬البحريني ‬علي ‬سمير، ‬وحلت ‬الدنماركية ‬آنا ‬توفيرود ‬في ‬المركز ‬الرابع، ‬ثم ‬جاء ‬القبرصي ‬ماريوس ‬ديميتريو ‬خامساً، ‬واحتلت ‬الإيرلندية ‬صوفي ‬رالستون ‬المركز ‬السادس، ‬فيما ‬حل ‬الألماني ‬علي ‬الشويخ (البحريني الأصل) ‬المركز ‬السابع ‬والأخير.

أوضحت&lrm ‬لارا ‬صوايا ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية ‬الأصيلة، ‬رئيس ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لأكاديميات ‬سباقات ‬الخيول «‬إيفهرا»، ‬رئيس ‬لجنة ‬سباقات ‬السيدات ‬في ‬الاتحاد ‬الدولي «إفهار»‬، ‬مدير ‬عام ‬الوثبة ‬ستاليونز، ‬أن ‬الفوز ‬الذي ‬حققه ‬لويد ‬‬‬بيكايرت لبلده ‬ليس ‬غريباً ‬على ‬بلجيكا، ‬ولكن ‬الجديد ‬فيه أنه ‬جاء ‬عبر ‬أحد ‬الفرسان ‬الشبان، ‬حيث ‬كان ‬التفوق ‬لبلجيكا ‬في ‬السابق ‬عبر ‬الفارسات، ‬ولكن ‬البطل ‬لويد ‬سجل ‬اسمه ‬بأحرف ‬من ‬نور ‬في ‬السجل ‬الذهبي ‬لمونديال «‬أم ‬الإمارات» ‬للفرسان ‬المتدربين، ‬لا ‬سيما ‬وهو ‬في ‬عمر ‬صغير ‬للغاية «‬16 ‬سنة»‬. وقالت&lrm ‬صوايا ‬إن ‬اللجنة ‬المنظمة ‬سمحت ‬له ‬بالمشاركة ‬في ‬هذا ‬العمر ‬المبكر ‬لتميزه ‬وموهبته ‬كفارس ‬له ‬مستقبل ‬واعد، ‬وأثبت ‬ذلك ‬من ‬خلال ‬النتيجة ‬الهائلة ‬التي ‬حققها، ‬وأكدت ‬جدارته ‬بالذهاب ‬للختام ‬في ‬أبوظبي ‬10 ‬نوفمبر ‬المقبل ‬والذي ‬يعتبر ‬كرنفالاً ‬كبيراً ‬في ‬عاصمة ‬الخيول ‬العربية ‬بالعالم، ‬حيث ‬يجمع ‬الحدث ‬86 ‬دولة، ‬كل ‬لها ‬بصمتها ‬في ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي.

واعتبرت&lrm أن ‬المنافسة ‬كانت ‬قوية ‬في ‬الجولة ‬الرابعة ‬لبطولة ‬المتدربين، ‬وأن ‬الأجواء ‬الممطرة ‬زادت ‬من ‬روعة ‬السباق، ‬واستمتع ‬الجميع ‬بيوم ‬رائع ‬في ‬برلين.

وأكدت&lrm ‬صوايا ‬أن ‬عودة ‬المهرجان ‬إلى ‬برلين ‬مؤشر ‬جيد ‬للتعاون ‬مع ‬مضمار ‬هوبجارتين، ‬موضحة ‬أن ‬التوقف ‬لم ‬يكن ‬بإرادة ‬المهرجان، ‬بل ‬كان ‬نتاج ‬خلاف ‬منظمتين ‬في ‬ألمانيا، ‬والآن ‬بعد ‬زوال ‬تلك ‬الأسباب ‬س‬يستمر ‬التعاون ‬وسيكون الحضور ‬سنوياً ‬بسباقات ‬متعددة، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الاحتفال ‬مع ‬المضمار ‬العريق ‬العام ‬المقبل ‬بمرور ‬150 ‬سنة ‬على ‬تأسيسه.