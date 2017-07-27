«الناشئ بيكايرت» بطلاً لمونديال «أم الإماراتت» للمتدربين

ياسر&lrm قاسم (برلين)
حقق&lrm الفارس البلجيكي الناشئ لويد بيكايرت لقب الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات» وحاز كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لـ «نجوم المستقبل» الفرسان المتدربين «إفهار»، في السباق الذي أقيم مساء أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين، في مضمار هوبجارتين العشبي وسط أجواء ممطرة وطقس بارد، وحضور جماهيري كبير.
أقيمت الجولة ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» في هوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح)، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
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أوضحت&lrm لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، مدير عام الوثبة ستاليونز، أن الفوز الذي حققه لويد بيكايرت لبلده ليس غريباً على بلجيكا، ولكن الجديد فيه أنه جاء عبر أحد الفرسان الشبان، حيث كان التفوق لبلجيكا في السابق عبر الفارسات، ولكن البطل لويد سجل اسمه بأحرف من نور في السجل الذهبي لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، لا سيما وهو في عمر صغير للغاية «16 سنة». وقالت&lrm صوايا إن اللجنة المنظمة سمحت له بالمشاركة في هذا العمر المبكر لتميزه وموهبته كفارس له مستقبل واعد، وأثبت ذلك من خلال النتيجة الهائلة التي حققها، وأكدت جدارته بالذهاب للختام في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل والذي يعتبر كرنفالاً كبيراً في عاصمة الخيول العربية بالعالم، حيث يجمع الحدث 86 دولة، كل لها بصمتها في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.
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وأكدت&lrm صوايا أن عودة المهرجان إلى برلين مؤشر جيد للتعاون مع مضمار هوبجارتين، موضحة أن التوقف لم يكن بإرادة المهرجان، بل كان نتاج خلاف منظمتين في ألمانيا، والآن بعد زوال تلك الأسباب سيستمر التعاون وسيكون الحضور سنوياً بسباقات متعددة، بما في ذلك الاحتفال مع المضمار العريق العام المقبل بمرور 150 سنة على تأسيسه.