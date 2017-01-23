سحب القرعة «التكميلية» لتصفيات كأس آسيا 2019 في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد أبوظبي اليوم مراسم حفل سحب قرعة تصفيات المرحلة النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وإطلاق الشعار الرسمي للبطولة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجيس - كورنيش أبوظبي بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية العليا إلى جانب ممثلي كافة المنتخبات المشاركة في التصفيات.

وكان الاتحاد الآسيوي اعتمد قائمة المنتخبات المشاركة في تصفيات المرحلة النهائية، والتي بلغ عددها 24 منتخباً وهي: الأردن، سلطنة عُمان، الفلبين، البحرين، قيرغيزستان، كوريا الشمالية، الهند، فلسطين، طاجيكستان، فيتنام، هونج كونج، المالديف، لبنان، تركمانستان، اليمن، أفغانستان، تايبيه الصينية، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، نيبال، بوتان وماكاو.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ستتنافس فيما بينها وفق نظام الدوري من مرحلتين «ذهاب وإياب» خلال الفترة من 28 مارس 2017 ولغاية 27 مارس 2018.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة «12 منتخباً» إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل وهي: الإمارات «البلد المستضيف»، أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند وأوزبكستان، حيث تقام منافسات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا، والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.