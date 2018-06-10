إصابة 7 جنود بتفجير انتحاري في الصومال

مقديشو (رويترز)

قال مسؤول عسكري، إن 7 جنود أصيبوا في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة عند قاعدة عسكرية في الصومال في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.

وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الرائد حسين علي الضابط بالجيش الصومالي، إن الهجوم وقع عند قاعدة عسكرية تقع خارج بلدة كيسمايو مباشرة في جنوب الصومال. وقال علي «أطلقنا النار على السيارة الملغومة التي كان يقودها انتحاري قبل دخولها القاعدة، انفجرت خارج القاعدة، لم يصب سوى 7 جنود صوماليين». ووقع الهجوم على القاعدة نفسها التي قُتل فيها جندي أميركي في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن هجوم وقالت إنها قتلت 40 جندياً صومالياً.