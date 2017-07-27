توزيع المناصب الإدارية في الاجتماع الأول للشارقة للألعاب الفردية

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة شركة نادي الشارقة للألعاب الفردية، اجتماعه الأول برئاسة سليمان الهاجري، وبحضور حميد الشامسي نائب الرئيس، والأعضاء ناصر بن عاشور وفهد الحمادي وحميد الزرعوني، وتناول الاجتماع العديد من الملفات الهامة المتعلقة بترتيبات بداية الموسم الرياضي ومناقشة الهيكل التنظيمي المقترح، والاطلاع على ملفات وتقارير الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بجانب منشآت ومرافق النادي.

وجرى خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية والمهام التي تسهم في إنجاح الألعاب المختلفة، حيث تم تسمية ناصر بن عاشور مشرفاً لكرة الطاولة، ألعاب القوى، والسباحة، وتسمية فهد الحمادي مشرفاً للقوس والسهم، المبارزة، الدراجات الهوائية، وحميد الزرعوني مشرفاً للكاراتيه، التايكواندو، الجودو، والجو جيتسو.

من جانبه وجه سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تخصيص ناد ومقر للألعاب الفردية، مثمناً توجيهات سموه الهادفة لرعاية الموهوبين وصناعة جيل أولمبي يُعلي راية الوطن.