انطلاق عملية عسكرية جديدة لتعقب «داعش» في ديالى

بغداد (وكالات)

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس، انطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة شمال شرق المحافظة لتعقب خلايا «داعش» النائمة، والتي تتحين الفرص لشن اعتداءات إرهابية بالمنطقة.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن العزاوي القول «قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة و(الحشد الشعبي) مدعومة بطيران الجيش، انطلقت من محورين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في حوض المخيسة شرق ب‍عقوبة لتعقب خلايا (داعش)»، مبيناً أنها اعتقلت مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب.

ونفذت الأجهزة الأمنية مؤخراً سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش» في أنحاء متفرقة من هذه المحافظة، إضافة إلى عمليات نوعية لتطهير منطقة المطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين.

وفي السياق، لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 20 آخرون بانفجار قنبلة في سوق بمدينة الخالص في محافظة ديالى.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن المستهدف أو المسؤول عن الانفجار الذي وقع قبل ساعات من وقت الإفطار في شهر رمضان.