«فورد» على طريق الربحية

نيويورك (د ب أ)

أعلنت مجموعة «فورد موتور كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 56 سنتا للسهم الواحد بما يتجاوز توقعات المحللين بفضل التخفيضات الضريبية.

في الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، الذي تم تعيينه في مايو الماضي، «جيم هاكيت»، إنه مازال يجري المراجعة الضرورية لخطط واستراتيجيات «فورد».

ويستهدف «هاكيت» تسريع وتيرة وتحسين تحول «فورد» للتركيز على الأسواق الصاعدة للسيارات الذاتية القيادة في مواجهة منافسة شركات الإلكترونيات العملاقة التي دخلت قطاع السيارات مؤخرا.

وذكرت «فورد»، في بيان، أنها تمكنت من خفض التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة من خلال طلب الحصول على تعويض ضريبي عن خسائرها في الأسواق الخارجية.