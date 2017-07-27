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«فورد» على طريق الربحية
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تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017

نيويورك (د ب أ)

أعلنت مجموعة «فورد موتور كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 56 سنتا للسهم الواحد بما يتجاوز توقعات المحللين بفضل التخفيضات الضريبية.

في الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، الذي تم تعيينه في مايو الماضي، «جيم هاكيت»، إنه مازال يجري المراجعة الضرورية لخطط واستراتيجيات «فورد».

ويستهدف «هاكيت»  تسريع وتيرة وتحسين تحول «فورد» للتركيز على الأسواق الصاعدة للسيارات الذاتية القيادة في مواجهة منافسة شركات الإلكترونيات العملاقة  التي دخلت قطاع السيارات مؤخرا.

وذكرت «فورد»، في بيان، أنها تمكنت من خفض التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة من خلال طلب الحصول على تعويض ضريبي عن خسائرها في الأسواق الخارجية.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ملياري دولار مقابل 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ... المزيد
     
 

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