«النزاهة الرياضية»: على «الفيفا» اتخاذ مواقف أقوى ضد الباكر

شادي صلاح الدين (لندن)

وجهت مؤسسة النزاهة الرياضية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، انتقادات حادة للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر بسبب التصريحات المسيئة التي أطلقها، والتي تدل على عدم احترامه لمكانة وقدرات المرأة في المجتمع.

وادعى الباكر خلال مشاركته في مؤتمر المنظمة الدولية للنقل الجوي في مدينة سيدني الأسترالية، أن النساء غير قادرات على قيادة شركات الطيران، خاصة شركته، مشيراً إلى أن هذه الوظيفة تحمل في طياتها الكثير من التحديات.

وأثارت تصريحات الباكر الكثير من الانتقادات الدولية، ومن منظمات حقوقية، إضافة إلى انتقاد من وزير النقل الكندي الذي وصف هذه التصريحات، «بغير المقبولة وغير البناءة».

ونقل بيان صادر من مؤسسة النزاهة الرياضية عن رئيس المؤسسة جيمي فولر، أن النساء يستحققن الأفضل من قبل أحد أكبر الرعاة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».