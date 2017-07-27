«فوكسكون» التايلاندية تستثمر 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 واشنطن (أ ف ب) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول أن مجموعة «فوكسكون» التايلاندية العملاقة في مجال التكنولوجيا المتطورة والتي تصنّع خصوصا هواتف لشركة آبل الأميركية تستثمر 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة. وحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإن مصنع إنتاج الشاشات المقرر بناؤه في ولاية وسكونسن سيوفر لوحده ثلاثة آلاف فرصة عمل. من جهته وعد حاكم الولاية سكوت وولكر بأن يوفر هذا المشروع 13 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن هذا «أضخم مشروع تطوير اقتصادي في تاريخ وسكونسن». وبالطبع فإن ترامب الذي جعل من خلق فرص عمل في الولايات المتحدة أحد أبرز وعوده الانتخابية، حضر الإعلان عن هذا المشروع الاستثماري الضخم. وقال ترامب أمام الصحفيين «للقيام بمثل هذا الاستثمار فإن رئيس مجلس إدارة فوكسكون تيري جو واثق من مستقبل التكنولوجيا الأميركية. بعبارة أخرى، لو لم أنتخب لما كان ينفق 10 مليارات دولار». وحسب البيت الأبيض فإن هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا الدور الشخصي للملياردير الجمهوري الذي ألّف في الثمانينيات كتاب «فن التفاوض» الذي كان من أكثر الكتب مبيعا والذي غالبا ما يتباهى بقدرته على إبرام «صفقات». وقال مسؤول في البيت الأبيض إن «ما دفعهم (فوكسكون) لهذا الالتزام هو البرنامج السياسي لإدارة ترامب والتزام الإدارة وشعار اشتر الأميركي (الصنع) أولا» الذي تروج له.