ارتفاع التضخم في قطر خلال مايو الماضي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أمس الأحد، عن زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.5%، على أساس سنوي، قياساً على الشهر نفسه من 2017.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن معدل التضخم بلغ 108.2 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 107.7 نقطة في مايو 2017.

وأوضحت البيانات، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار 8 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 7.8%، ومجموعة الملابس بنسبة 4.3%، والصحة 3.4%، ومجموعة الطعام والمشروبات 1.8%. وفي المقابل، انخفضت ثلاث مجموعات، أبرزها السكن والماء والكهرباء بنسبة 4.8%، يليها الترفيه بـ2.4%، ثم الاتصالات 1%، فيما لن تتغير مجموعة التبغ.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الـ5 من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية، شملت إغلاق مجالها الجوي والحدود البحرية والجوية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للدوحة التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة للكثير من الواردات عبر سلطنة عمان والكويت.