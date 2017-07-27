«نوكيا» تخسر 495 مليون دولار

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات أمس أنها تكبدت خسائر خلال الربع الثاني، ولكنها قالت إن الخسائر كانت أقل مقارنة بالعام الماضي. وبلغ حجم الخسائر 423 مليون يورو (495 مليون دولار) مقارنة بصافي خسائر بقيمة 667 مليون يورو العام 2016 . وبلغ صافي المبيعات 5.6 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 1% على أساس سنوي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة راجيف سوري، إن الشركة توقعت أن يكون سوق الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات «مفعم بالتحديات» بصورة أكبر من التوقعات السابقة.

ويذكر أن نوكيا كانت الشركة الرائدة في مجال الهواتف المحمولة في العالم حتى ظهور الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة آبل والشركات التي تستخدم نظام تشغيل جوجل أندرويد.