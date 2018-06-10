سلطان بن سحيم: الشعب القطري بريء من أفعال «الحمدين» وكوارثه

أبوظبي (الاتحاد)

اتهم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لحكم أميرها الحالي، تميم بن حمد، النظام القطري بـ «دعم الفوضى والتخريب» في الأردن، مؤكداً أن الشعب القطري بريء من أفعال نظامه وكوارثه.

وقال ابن سحيم في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «بينما تجمع الشقيقة الكبرى السعودية الإمارات والكويت في مكة المكرمة لدعم الشقيقة الأردن، أتابع بأسى ما يفعله النظام القطري من دعم للفوضى والتخريب في المملكة الهاشمية.. لن تنجو دولة من تدخل نظام الحمدين فيها». وأوضح «ستمضي الأيام، وتمر السنون، وسيكتب التاريخ من الدول التي حمت المنطقة من إعصار الفوضى المدمر، ومن الدول التي أججت ذلك الإعصار بالمال والسلاح والإعلام». وشدد على أن الشعب القطري بريء من أفعال نظامه وكوارثه. وقال «اعذرنا يا خادم الحرمين.. سامحنا يا كبير العرب.. فالقطريون لا يمثلهم هذا النظام الجائر.. بينما أنتم تجمعون العرب وتوحدون كلمتهم.. نظام الحمدين يطعن في العروبة ويغدر بها.. ليسوا منا ولسنا منهم».