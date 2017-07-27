أرباح «نستلة» تنمو 19 %

زوريخ (رويترز)

أعلنت مجموعة نستلة السويسرية للأغذية تحقيق أرباح أفضل قليلاً من المتوقع في النصف الأول من هذا العام. وقالت الشركة أمس إن صافي ربحها ارتفع 19% إلى 4.9 مليار فرنك سويسري (5.16 مليار دولار) في الشهور الستة الأولى من العام ليتجاوز التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته رويترز بتحقيق صافي ربح 4.83 مليار فرنك. ونمت المبيعات التي تشمل الحجم والأسعار 2.2%، وهو نفس معدل الربع الأول من العام ويقل عن معدل 3.5% الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأبقت الشركة على توقعاتها لنمو مبيعات العام بأكمله بين اثنين وأربعة في المئة.