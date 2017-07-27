118 مليون درهم أرباح «أغذية» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة أغذية خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بقيمة 118 مليون درهم، بينما ارتفع صافي إيراداتها إلى 1.07 مليار درهم، بنمو نسبته 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويعزى نمو الإيرادات إلى الأداء القوي لوحدة المياه، التي تعد العمود الفقري للمجموعة وأبرز وحدات أعمالها، بدعم من شركة «دلتا للمياه» التي استحوذت عليها «أغذية» مؤخراً في المملكة العربية السعودية، إلى جانب نمو الحصة السوقية لمنتج مياه «العين زيرو» الخالية من الصوديوم مما ساهم في رفع إجمالي الحصة السوقية لمياه «العين» إلى 27% في دولة الإمارات.

وحسب بيان أمس، تواصل إجراءات المجموعة الرامية إلى احتواء أثر ترشيد الدعم الحكومي على وحدات أعمال الدقيق والأعلاف الحيوانية، تحقيق النتائج المرجوة منها، كما نجحت الشركة في التكيف مع الزيادات في تعرفة خدمات المرافق العامة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري، وتواصل تعاملها بحكمة مع الظروف الصعبة التي تخيم على مشهد الاقتصاد الكلي.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «تواصل إدارة &rsquoأغذية&lsquo بذل ما بوسعها لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بغض النظر عن الظروف المحيطة. ومع استمرار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية الحالية على عملياتنا، فإننا نبذل جهوداً هائلة لتعزيز نمو أعمالنا، وأنا على ثقة بأن المجموعة ستواصل نتائجها الجيدة مستفيدة من قوة العلامات التجارية التابعة لها والتي تتمتع كل منها بمكانة رائدة ضمن فئاتها المختلفة». بدوره، قال المهندس طارق أحمد سعيد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «عكس الإطلاق الناجح لمنتج &rsquoالعين زيرو&lsquo بسعة 5 جالونات خلال الربع الثاني من العام الجاري جهودنا المستمرة للاستفادة من الأداء المتميز لوحدة المياه التابعة لنا، والتي أصبحت رائدة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة وباتت علامة تجارية وطنية نفخر بها، حيث كانت المساهم الأبرز في النمو المطرد لإيرادات المجموعة، بدعم من شركة &rsquoدلتا للمياه&lsquo التابعة لنا في المملكة العربية السعودية والتي سجلت أداءً جيداً أيضاً. وننظر بعين التفاؤل إلى استقرار أداء وحدات أعمالنا الرئيسية الأخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث نبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الابتكار في أعمالنا، كما نُحضِّر لتنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين أدائنا بوجه عام خلال الفترة المقبلة».

وسجلت وحدة الدقيق إيرادات بقيمة 219 مليون درهم، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تزايد حدة المنافسة في السوق بعد قيام الحكومة بترشيد دعمها للدقيق منذ النصف الثاني من العام 2016. وبفضل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها المجموعة ابتداءً من زيادة الأسعار مروراً بطرح منتجات منخفضة التكلفة، ووصولاً إلى برامج الولاء وإطلاق منتجات «مكونات المخبوزات» المخصصة للمخابز، نجحت «أغذية» بشكل ملحوظ في تكييف نماذج أعمالها مع الظروف المتغيرة. ومع ذلك، لا يزال أداء قسم الدقيق مستقراً، مما يوفر للمجموعة مجالاً واسعاً لإطلاق مبادرات من شأنها مواجهة التأثير السلبي للموجة الجديدة من ترشيد الدعم الحكومي والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يوليو 2017.

ومن جهة أخرى، سجلت وحدة الأعلاف الحيوانية خلال النصف الأول إيرادات صافية بقيمة 293 مليون درهم، بانخفاض نسبته 19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في سوق غير مدعومة في غالبها منذ عامٍ كامل حتى اليوم. ويعزى هذا التراجع في معظمه إلى كون المناقصة التي طرحتها الحكومة لتوريد حبيبات العلف المُركّز لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وتواصل المجموعة التعامل بنجاح مع متغيرات السوق عبر توفير منتجات جديدة مبتكرة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من التكاليف وتحسين الإنتاج في الوقت نفسه.