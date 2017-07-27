تقرير «إي.دي.إس سيكيوريتيز»: الاقتصاد الصيني يواصل نموه



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد) أفاد تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، أن الاقتصاد الصيني يبقى الأكثر نشاطاً ونمواً بين الاقتصادات العالمية على الرغم من انخفاض نسب النمو تحت معدلات 7% ولكنه يبقى متفوقاً بثلاثة أضعاف مقارنة بباقي الدول. حتى في الفترة الأخيرة حقق الاقتصاد الصيني مستويات نمو عند 6.9% فاق التوقعات التي كانت تشير إلى 6.6% وارتفع الإنتاج الصناعي إلى مستويات 7.5% وهو الأعلى منذ العام 2015 وارتفعت الصادرات بنسبة % 11.3 وهي نسبة تفوق الـ 8.9% المتوقعة ما رفع الفائض التجاري إلى 42.76 مليار دولار. وكان مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز ألقى الضوء على أهمية التطور الذي يشهده الاقتصاد الصيني كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي منذ أكتوبر 2013 ووقتها أشار إلى أهمية اليوان الصيني كعملة ستشهد مكانة رئيسية بين العملات العالمية الأساسية إلى أن أصبح اليوان في سلة العملات الرئيسة في صندوق النقد الدولي بعد الدولار واليورو. وفي دراسة أجراها المكتب على قوة اليوان أشار إلى أن العملة الصينية هي الوحيدة التي تفوقت على العملات العالمية أمام الدولار الأميركي حيث انخفضت هذه العملات بنسبة 30% وبعضها 40% مثل الجنيه الاسترليني بينما اليوان فقد 12% من قيمته أمام الدولار.