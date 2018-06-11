أبناء سقطرى يتظاهرون وفاء للدور الإغاثي الإماراتي

سقطرى (الاتحاد)

تظاهر العشرات من أبناء أرخبيل سقطرى في مديرية قلنسية وعبدالكوري تقديراً للدور الإنساني المتميز الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تقديم العون والمساندة للأهالي في المحافظة.

وتجمع العشرات من أبناء سقطرى في ميدان الحرية في المديرية رافعين أعلام دولة الإمارات وصور قياداتها الرشيدة وفاء لما يبذلونه من جهود في سبيل إغاثة المتضررين والمحتاجين في كل أنحاء الأرخبيل خصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وخلال التظاهرة أكد القيادي المحلي أحمد الجدمهي أن أبناء قلنسية وسقطرى يبادلون الوفاء بالوفاء لدولة الإمارات على وقفتها الإنسانية إلى جانب أبناء الأرخبيل وتقديم الدعم السخي في كافة المشاريع الخدمية والتنموية.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لكل القوى التي تحاول إعاقة تنمية سقطرى عبر حملات تشويه مزيفة بحق الجهود التي تبذلها الإمارات في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأكدوا أن الأشقاء الإماراتيين كانوا أول الواصلين إليهم في المديرية عقب انعزالها جراء الإعصار الأخير الذي ضرب الجزيرة والمعروف بـ«مكونو»، حيث شرع الأشقاء في توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية وتقييم الأضرار والاحتياجات الضرورية من أجل تبني مشاريع قادمة خدمة لأبناء المنطقة.

وأكد الناشط محمد السقطري أن جهود عظيمة تبذل من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمحافظة سقطرى، موضحاً أن سقطرى شهدت تطوراً ملموساً ومشاريع متعددة وخدمات مختلفة ومساعدات إنسانية من قبل دولة الإمارات التي تتحرك ميدانياً وتقترب من المواطنين وتقف إلى جانب المتضررين والمحتاجين وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وقال إن مندوبي مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر كانوا سباقين في تقديم العون والمساعدة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الإعصار المداري «مكونو» الذي ضرب مؤخراً الجزيرة، مشيراً إلى أن تلك الجهود المبذولة أخرست الحملات المسعورة والكاذبة بحق الأشقاء ودورهم الإنساني والتنموي في المحافظة.