توزيع عائدات «صندوق أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك»



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد) قررت إدارة «صندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك»، وهو صندوق محلي، توزيع أرباح تبلغ 816,662.08 دولارات بواقع 0.106747866 دولاراً عن كل وحدة في ذلك التاريخ تمثل عائداً نصف سنوي يبلغ 2.222% من قيمة صافي الأصول وبما يعادل عائداً سنوياً يبلغ نحو2.44 %، وذلك خلال الفترة من 15 ديسمبر 2016 إلى 5 يوليو2017. وسيتم دفع التوزيعات استناداً إلى اختيار المستثمرين عند الاكتتاب، حيث ستكون عملية إعادة استثمار التوزيعات بوحدات جديدة حسب سعر صافي قيمة الأصول بتاريخ 12 يوليو 2017، بينما ستتم عملية دفع التوزيعات التي تم اختيارها مسبقاً بشكل نقدي في 30 يوليو 2017. وتدير مجموعة إدارة الأصول العالمية في بنك أبوظبي الأول إجمالي أصول يتجاوز 7.05 مليار درهم.