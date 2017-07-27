«أبوظبي العالمي» يبرم شراكات جديدة مع ماليزيا

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، شراكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي (Labuan IBFC) وسلطة لبوان للخدمات المالية (Labuan FSA) لتعزيز المزيد من التعاون في النشاطات المالية المشتركة والممارسات التنظيمية التي تدعم النمو والتطور في النظامين البيئيين الماليين في لبوان، ماليزيا وفي أبوظبي.

تم توقيع اتفاقيتين ما بين كل من Labuan IBFC Inc Sdn Bhd وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة لبوان للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي. وLabuan IBFC nc Sdn Bhd وهي المؤسسة التي تتولى تطوير السوق في مركز لبوان المالي والتجاري العالمي، منطقة الاختصاص، وهي منشأة تابعة مملوكة بالكامل لسلطة لبوان للخدمات المالية، المنظم القانوني المسؤول عن إدارة المركز المالي والتجاري العالمي.

ووضعت مذكرات التفاهم قاعدة استراتيجية لسلطة لبوان للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لفهم وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة في المعاملات المصرفية والخدمات المالية والأوراق المالية في كل من السوقين.

كجزء من اتفاقهما، يعمل كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز لبوان المالي والتجاري العالمي على استطلاع المشاريع التي تعود بالفائدة على الطرفين لتسهيل الفرص الطويلة الأجل في تمويل البنية التحتية، والابتكارات الجديدة في مجالات تقنيات التمويل والتمويل الأخضر. وتركز سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة لبوان للخدمات المالية على التعاون التنظيمي للإشراف على المؤسسات المالية، وكذلك، على التعاون المشترك وتبادل المعلومات والدعم للنشاطات المتبادلة ما بين المنطقتين في القطاعات المالية في أبوظبي وماليزيا. كما أن السلطتين على استعداد لتطوير نشاطات وأحداث ذات علاقة تعزز الابتكار المالي وتحقق تعاونا تنظيميا أقرب في كلتا المنطقتين.

وقال داتوك أحمد هيزاد بحر الدين، المدير العام لسلطة لبوان للخدمات المالية: «تمثل مذكرة التفاهم إنجازا هاما في التعاون الدولي ما بين السلطتين التنظيميتين. وستمهد الطريق للمساعدة المتبادلة ولتبادل المعلومات الإشرافية ما بين سلطة لبوان للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية- سوق أبوظبي العالمي لتقوية الإشراف على عمليات المؤسسات المالية التي تتم ما بين المنطقتين ضمن اختصاصهما. إنني على ثقة بأن العلاقة الثنائية ما بين الطرفين ستلعب دورا أساسيا في تعزيز الاستقرار والنمو المستدام في المجال المالي». ومن جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا الاستمرار في المحافظة على هذه العلاقة الاستراتيجية مع شركائنا الآسيويين في مركز لبوان المالي والتجاري العالمي وسلطة لبوان للخدمات المالية. يسعى سوق أبوظبي العالمي لتقديم المزيد من الدعم لنشاطات الخدمات المالية وتسهيل حركة الاستثمار وتشجيع الابتكار في العمل». وأضاف:»تمهد هذه الاتفاقية الطريق لبذل المزيد من الجهود المشتركة وزيادة المبادرات ونحن نتطلع للعمل عن قرب مع الفريق لتعزيز عمليات التطور في مجال تقنيات التمويل والابتكار واستطلاع نشاطات الاستثمار ما بين المنطقتين لخدمة أسواقنا والمناطق الأخرى على نحو أفضل. معا يمكننا العمل عن كثب في دعم بيئة جيدة التنظيم وفي تعزيز معايير وممارسات تنظيمية عالية ما بين مجتمعات العمل في كل من الإمارات العربية المتحدة وآسيا».

ويستمر سوق أبوظبي العالمي في رعاية علاقات التعاون والشراكة المجدية مع السلطات وأصحاب المصالح محلياً وعالمياً كجزء من دوره كمواطن عالمي في اقتصاد العالم.

وقال دانيال ماه عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ Labuan IBFC Inc Sdn Bhd: «نحن بالفعل نتطلع إلى هذه المرحلة المهمة في الشراكة. ومذكرة الشراكة هي دليل على رغبتنا في العمل عن قرب أكثر مع سوق أبوظبي العالمي نحو تحقيق أهدافنا المشتركة، مع الحرص على استمرار التعاون في خلق الفرص الناتجة عن التآزر وزيادة تطور السوق ما بين المركزين العالميين والماليين.

«مركز لبوان المالي والتجاري العالمي هو مركز يسهل العمل فيه ولكن تحت تنظيم جيد، يقدم حلول التمكين الجوهرية في آسيا، وهي منطقة آخذة بالنمو اقتصاديا. نحن على ثقة تامة بأن هناك الكثير من الفرص للتعاون والعمل من الخليج وآسيا يمكن تنفيذها في المركزين. ومن ثم، تأتي مذكرة التفاهم هذه في الوقت المناسب وتبشر بالخير مع التزامنا بتعزيز الروابط العالمية والإقليمية».