السعودية تعترض صاروخاًً باليستياًً حوثياًً

الرياض (وام)

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية وتدميره.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، مساء أمس، إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه مدينة جيزان بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وأكد المالكي أنه نتج عن اعتراض الصاروخ وتدميره تناثر شظاياه على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

ونوه بأن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.