المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (غزة، رام الله)

زعم الجيش الإسرائيلي أن سيارة كان يقودها فلسطيني في مخيم «نور شمس» قضاء طولكرم حاول سائقها دهس مجموعة من جنوده خلال اقتحامهم للمخيم دون أن تسجل إصابات بصفوف الجنود. وأدعى الجيش الإسرائيلي، أمس، أن سيارة جاءت مسرعة نحو مجموعة من الجنود، وفتح الجنود النار على السيارة وبعد ذلك تم إلقاء القبض على ركابها، ولم تقع إصابات، وتم اعتقال الركاب ونقلهم للاستجواب. وقال الجيش الإسرائيلي إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 13 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 أشقاء وأسير فور تحريره وزوجة آخر. وأعادت مخابرات الاحتلال صباح أمس، اعتقال الأسير المقدسي إبراهيم محمد درباس فور الإفراج عنه من سجن النقب، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات وشهرين. وأجبرت مخابرات الاحتلال عائلة الأسير درباس على إخلاء محيط السجن، بعد أن أبلغتهم بتحويل نجلهم الأسير إلى التحقيق في معتقل ومركز «المسكوبية» غرب القدس المحتلة.

من جهة أخرى أخطرت سلطات الاحتلال، أمس، عدداً من سكان منطقة «عرب الزايد» في بلدة «النويعمة» شمال مدينة أريحا، بإخلاء منشآتهم السكنية، تمهيداً لجرفها. وقال محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني: «إن هذا التشريد للسكان، هو استمرار لسياسة الاحتلال في التهجير القسري، وخطوة لإخلاء الأغوار وتهجير أصحاب الأرض منها».

إلى ذلك، اعتدى عشرات المستوطنين، صباح أمس على منازل المواطنين، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوا العديد من الفلسطينيين. وأفاد شهود العيان بأن العشرات من المستوطنين الذين يسكنون التجمعات الاستيطانية في «تل ارميدة» و«بيت هداسا» انقضوا على منازل الفلسطينيين في شارع الشهداء ورجموها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وانهالوا ضرباً على المارة في الشارع، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح ورضوض. وجرت تلك الاعتداءات على المنازل تحت حماية جيش الاحتلال المتواجد في المنطقة على مدار الساعة. إلى ذلك اقتلع مستوطنون غراس وأشجار الزيتون من أراضي قرية «ترمسعيا» شمال رام الله، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، تجددت أمس، الحرائق بمحيط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. فيما أعلنت قوات الاحتلال اعتقال 3 فلسطينيين تخطوا السياج الأمني مع القطاع. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، باندلاع حريق ضخم بالقرب من السكة الحديدة بين كيبوتس «نير عام» وبلدة «سديروت» بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من غزة. وبلغ عن اندلاع حريق كبير في «كرمي قطيف» قرب «لاخيش» وطلب من سكان المستوطنة مغادرة المنازل لامتداد النيران. واعتقلت قوات الاحتلال شابين تسللا لداخل الأراضي المحتلة عام 1948 قرب «ناحل عوز» شرقي غزة، وثالث قرب «زكيم» شمالي بلدة بيت لاهيا.

في غضون ذلك، شرع الجيش الاحتلال، أمس، بمناورات عسكرية في الجولان السوري المحتل. وستتواصل التدريبات العسكرية في المنطقة في غضون عدة أيام من الأسبوع القادم. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فحص جاهزية قوات الجيش في الجولان من أجل خوض معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية، ومقدرتها على الانتقال من الوضع التدريبي إلى الوضع القتالي، حيث تشارك قوات كبيرة من عدة كتائب مختلفة في جيش الاحتلال بالمناورات التي استدعي إليها أيضا وحدات من جيش الاحتياط. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تمريناً عسكرياً مفاجئاً وواسعاً انطلق، أمس، في منطقة هضبة الجولان، ويتوقع أن يستمر لعدة أيام، حيث ستشهد المنطقة حركة نشطة للمركبات العسكرية وستسمع أصوات انفجارات. وأكد أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات الإسرائيلية.