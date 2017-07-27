«كوريتا» اليابانية تدشن مقراً إقليمياً في «جافزا»

دبي (الاتحاد)

افتتحت كوريتا الشركة اليابانية المتخصصة في تكنولوجيا معالجة المياه مقرها الإقليمي في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» لخدمة عملائها المنتشرين بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور ميشيا كادوتا رئيس مجلس إدارة شركة كوريتا ودافيد أوليفت الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط، وعبد الله بن دميثان مدير الإدارة التجارية لمواني دبي العالمية- إقليم الإمارات، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في جافزا.

وأكد دافيد أوليفت في بيان أمس أن الشركة تعمل في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منذ 2007 عبر مندوبيها ووكلائها المنتشرين في مختلف الدول، لكن الشركة قررت مؤخراً تأسيس مقر إقليمي لإدارة عملياتها بشكل أكثر كفاءة بما يعزز حضورها في أسواق المنطقة بصفتها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للشركة. وقال وأليفت: «يحظى سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة رئيسة على قائمة أولوياتنا، ولذلك يشكل مقرنا الإقليمي الجديد جزءاً من استثماراتنا لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والفعالية لعملائنا عبر وكلائنا ومستودعاتنا. كما نعتزم افتتاح منشآت تصنيع خلال المستقبل القريب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ليجسد ذلك التزامنا طويل الأجل بالتعاون مع الشركاء المحليين والقطاع الحكومي للمساعدة على معالجة قضايا المياه». وأضاف: « يدعم مقرنا الجديد استراتيجيتنا بعيدة المدى والتي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية مستدامة للمياه، تساعد المنطقة في التغلب على التحديات والمشاكل المعقدة. وسيقربنا المقر من عملائنا ويجعلنا أكثر قدرة على تطوير حلول أكثر ذكاءً، والتي من شأنها تلبية احتياجات العملاء الفريدة، مما سيسمح لنا بزيادة قدراتنا في الوقت نفسه». وتستهدف الشركة الوصول لمشاريع بأكثر من 400 مليون دولار في صناعة البتروكيماويات وتكرير النفط، حيث تقدم تكنولوجيا متطورة تغطي كافة مراحل معالجة المياه بما يعمل على مواجهة التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات لزيادة كفاءة الطاقة وزيادة الإنتاج من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الموفرة للموارد وكذلك حلول تحسين الإنتاج والسلامة العامة. كما تلتزم كوريتا بتنفيذ مفاهيم صديقة للبيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية كلما أمكن ذلك، وهو هو أحد الأسباب التي جعلت الشركة واحدة من 30 شركة فقط في جميع أنحاء العالم يتم إدراجها في مؤشر الأسهم الطبيعية (ناي).

وتمتلك كوريتا أكثر من 3500 براءة اختراع بما يدلل على قدرة الشركة على التأثير وإحداث الفرق في مستقبل المياه وإدارة العمليات.

ونتيجة لابتكاراتها واستثماراتها المستمرة في هذا المجال، فقد حصلت الشركة العام على جائزة أفضل شركة في العالم في مجال معالجة المياه خلال فعاليات القمة العالمية للمياه 2017.