الاحتلال يعلن تدمير نفق تحت الماء شيدته «حماس»

القدس المحتلة (أ ف ب)

ذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنه شن غارة جوية على قطاع غزة دمر خلالها نفقاً شيدته حركة «حماس» يمكن «ضفادع بشرية» من الحركة الوصول إلى البحر من قاعدتهم. وقال المتحدث باسم الاحتلال جوناثان كونريكوس، إن النفق الأول من نوعه الذي تكتشفه الاستخبارات الإسرائيلية، تعرض للغارة في 3 يونيو في شمال غزة، فيما ضربت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 10 أهداف عسكرية في غزة.

ورجح وجود أنفاق مشابهة لذلك النفق لم تعثر عليه إسرائيل بعد. وقال «نواصل عمليات المراقبة باستخدام جميع قدراتنا التشغيلية والفنية والاستخباراتية التي نملكها». وقال كونريكوس، إن «النفق كان يمتد من منشأة عسكرية تابعة لحماس إلى البحر المتوسط على مسافة عشرات الأمتار» على عمق مترين أو ثلاثة تحت الماء.

وأضاف أن «النفق كان يمكن أن يسهل نشاطاً عدائياً ضد إسرائيل»، مضيفاً أن مخرج النفق تحت الماء كان على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية.