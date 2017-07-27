فتح باب التسجيل في جوائز «أديبك» 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جوائز أديبك الدولية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورتها 2017 المرتقبة، والمقرر أن تشتمل على خمس فئات تركز على عدد من المسائل الضرورية لتحقيق التطور والمرونة في قطاع الطاقة.

وتحتفل جوائز أديبك بالتميز في قطاع النفط والغاز على مستوى الشركات والأفراد، وتُعتبر إحدى المحطات المهمة التي يترقبها هذا القطاع الحيوي للاحتفاء بأهم الإنجازات وأبرزها، كما أنها تشكل واحدة من أبرز الفعاليات التي تقام ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الحدث الأكثر تأثيراً والملتقى الأبرز للجهات المؤثرة على الساحة الدولية في هذا القطاع، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضم جوائز أديبك خمس فئات في دورة العام 2017، ينصبّ تركيزها على الابتكار والكفاءة، تماشياً مع سعي شركات النفط والغاز إلى التكيّف مع المشهد المتغير في قطاع الطاقة.

وتشمل الفئات الخمس «أفضل ابتكار وبحث تقني للعام»، و«أفضل مشروع للتحول الرقمي»، و«أفضل مبادرة لتعزيز الأداء والكفاءة وترشيد التكاليف»، و«أفضل مبادرة للمساهمة المجتمعية وإضفاء القيمة محلياً»، و«مهندس أديبك الشاب».