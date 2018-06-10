«السلطة» تدعو الأعضاء الجدد بمجلس الأمن دعم الملف الفلسطيني

رام الله (وكالات)

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أمس، الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي إلى دعم الملف الفلسطيني. وقال مجدلاني، في بيان، إن انتخاب كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وأندونيسيا وجمهورية الدومينيكان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين «بمثابة فرصة للعمل مع هذه الدول لتكون القضية الفلسطينية أولوية لها في مجلس الأمن». وأضاف أن «بقاء المجتمع الدولي رهينة للقرار الأميركي بالفيتو لحماية إسرائيل والدفاع عن إرهاب الدولة المنظم يفقد الهيئات الأممية مصداقيتها، ويطيل أمد الاحتلال واستمرار المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني». وأكد أن «القيادة الفلسطينية مستمرة بتحركاتها الدولية والدبلوماسية مع كافة الأشقاء العرب والدول الصديقة من أجل مواجهة المشروع الأميركي والعمل مع المجموعات الدولية ذات التأثير من أجل مؤتمر دولي للسلام هدفه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة». وأعرب عن أمله من الجمعية العامة بـ «الانتصار للحق ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني بالتصويت باجتماعها المقبل على مشروع قرار يدين الاحتلال ويوفر الحماية الدولية».

إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول عامة، والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ«تبييض» احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.