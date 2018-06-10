محكمة إسرائيلية تؤجل قرارها حول تهجير 84 عائلة من القدس



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 القدس المحتلة (وكالات) أجلت محكمة الاحتلال العليا، مساء أمس، إصدار قرار بشأن الالتماس المقدم لها من أهالي حي «بطن الهوى» في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، بخصوص مطالبة جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، إخلاءهم من منازلهم بزعم ملكيتها للأرض. وقال زهير الرجبي أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، إن الأهالي تقدموا بالتماس للمحكمة العلية التي أجلت النظر في قرار إخلائهم من منازلهم، وقبلت النظر في الالتماس، وأجلت القضية حتى الخامس من أيلول المقبل. ونقل مركز معلومات «وادي حلوة» في بيان، عن لجنة أهالي الحي، أن «عطيرت كوهنيم» تسعى للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع، وبدأت الجمعية منذ شهر سبتمبر 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي التي تسلمت البلاغات للمحكمة العليا. وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 شخص من حي «بطن الهوى»، علما أن غالبيتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.