31 مليار درهم عائدات «الاتحاد للطيران» العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت شركة الاتحاد للطيران خسارة صافية بلغت 7 مليارات درهم (1.87 مليار دولار) خلال العام 2016، رغم تحقيق عائدات بلغت 30.7 مليار درهم (8.36 مليار دولار)، إذ أدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة من خفض قيمة أصول الطائرات واستثمارات حصص الملكية، وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمالها.

وحققت أعمال الشركة الأساسية عائدات مسافرين مستقرة بلغت 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) ومعدلات إشغال بنسبة 79% خلال العام، في حين نقلت الشركة أعداداً قياسية من المسافرين بلغت 18.5 مليون مسافر مقارنة مع 17.6 مليون العام 2015 ويبلغ أسطول الشركة 119 طائرة. وزاد عدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر بنسبة 9% لتصل إلى 113.9 مليار. وانخفضت معدلات العائد بنسبة 8% في ظل الضغوط الناجمة عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمناخ الاقتصادي العالمي الصعب، غير أن ذلك الانخفاض قد تمت معاوضته جزئياً نتيجةً لانخفاض تكاليف الوحدات بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بتخفيض التكاليف، أكدت الاتحاد للطيران في تصريحات لـ «الاتحاد» أمس، أنها عملت على تخفيض تكاليف جميع المنتجات من تخفيض استهلاك الوقود وتخفيض العمالة بنسبة 4% العام الماضي، ومستمرين في ذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة الحالية.

وشملت الخسارة الصافية بقيمة 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) من تكاليف خفض قيمة أصول من الطائرات، بما يعكس انخفاض القيمة السوقية والإخراج المبكر من الخدمة لطرازات معينة من الطائرات. وتضمنت انخفاضات القيمة كذلك 2.9 مليار درهم (808 ملايين دولار) من تكاليف خفض قيمة أصول معينة والانكشاف المالي لمخاطر استثمارات في شركاء بالحصص، والتي ترتبط بصورة رئيسة بالاستثمارات في أليطاليا وطيران برلين.