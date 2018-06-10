أبو الغيط يستعرض أزمات المنطقة أمام الأمم المتحدة

القاهرة (وكالات)

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، أمس، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في الملتقى الذي سيجمع بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية، لإجراء سلسلة من المشاورات حول القضايا العربية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الملتقى رفيع المستوى يعد الأول من نوعه الذي يعقد بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء نحو 20 منظمة إقليمية في أفريقيا وأوروبا، وآسيا والأميركتين، وذلك إلى جانب «الجامعة»، ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات في مجال منع وإدارة وتسوية النزاعات على أساس الأحكام العامة التي ينظمها ميثاق الأمم المتحدة.