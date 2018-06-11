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العالم يترقب النتائج بعد عقود من انعدام الثقة والمواجهة بين واشنطن وبيونج يانج

ترامب وكيم وجهاً لوجه في «قمة الفرصة الأخيرة» بسنغافورة
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تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018

سنغافورة (وكالات)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون إلى سنغافورة، أمس، قبل يومين من قمتهما التاريخية التي لا تزال نتائجها غير مؤكدة، بعد عقود من انعدام الثقة والتوترات بين البلدين. وستكون الترسانة النووية الكورية الشمالية التي كلفت بيونج يانج سلسلة من العقوبات الدولية على مرّ السنوات، في صلب النقاشات.

ووصل ترامب إلى سنغافورة على متن طائرة «اير فورس وان» الرئاسية ظهر أمس. وسيكون أول رئيس أميركي يتفاوض بشكل مباشر وهو على رأس مهامه مع وريث أسرة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية. ووصل الزعيم الكوري الشمالي الذي يعد ظهوره خارج بلاده نادراً جداً في وقت سابق أمس.

وتم نقله إلى وسط المدينة على متن سيارة ليموزين برفقة موكب من أكثر من 20 سيارة، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء السغافوري لي هسين لونج ليشكره على استضافة القمة.

وقال كيم «إذا نجحت القمة، فستدخل جهود سنغافورة التاريخ»، مشيداً بـ «القرار الشجاع والمثير للإعجاب» باستضافتها.

وشمل الوفد المرافق لكيم، مسؤولين كباراً، من بينهم ري يونج هو، وزير خارجية كوريا الشمالية، وكيم يونج تشول، وهو مساعد مقرب من كيم، لعب دوراً في الدبلوماسية التي ستتوج بالقمة يوم الثلاثاء. وشوهدت كيم يو جونج شقيقه كيم الصغرى ضمن الوفد. وكانت قد ظهرت كشخصية مؤثرة في فبراير الماضي عندما قادت وفد كوريا الشمالية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية. ... المزيد
     
 