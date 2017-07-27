الدولار يرتفع مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 نيويورك (رويترز) صعد الدولار أمام العملات الرئيسة أثناء التعاملات أمس بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، متعافياً من خسائره التي مني بها عقب بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأظهرت بيانات أن طلبات شراء السلع المعمرة الأميركية زادت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، في حين سجلت الصادرات خامس زيادة شهرية وهي أنباء سارة للدولار. وبحلول الساعة 15.15 بتوقيت جرينتش هبط اليورو 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1672 دولار، متراجعاً عن مستوى 1.17 دولار. واليورو مرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار مقارنة مع مستواه في بداية العام. وزاد الدولار 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 111.55 ين. وأمام العملة السويسرية قفز الدولار 1.36% إلى 0.90635 فرنك.