أفغانستان: مقتل 5 شرطيين وضبط مادة لصناعة المتفجرات

كابول (د ب أ)

قتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الأمن جراء هجمات شنها مسلحون من طالبان على عدد من نقاط التفتيش الأمنية في قندهار. وقال داوود أحمدي المتحدث باسم حاكم قندهار إن ما لا يقل عن ثلاثة آخرين أصيبوا في الهجمات التي وقعت الليلة قبل الماضية بمنطقة أرجنداب. ولقي 40 على الأقل من رجال الأمن حتفهم أمس الأول في هجمات بإقليمي قندوز في الشمال وهيرات في الغرب.

ومن جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الأفغانية أمس أنها قد تمدد الهدنة، إذا ما أوقفت طالبان هجماتها ضد قوات الأمن. وكانت طالبان قد وافقت أمس الأول على وقف إطلاق النار باستثناء الهجمات على «القوات الأجنبية».

من جهة أخرى، ضبطت قوات الأمن أمس 156 جوالا تحتوي على مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع المتفجرات، وذلك على ظهر شاحنة خضراوات قادمة عبر الحدود من باكستان. وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار إن مسؤولي مخابرات عثروا على قرابة ثمانية أطنان من المادة الكيماوية «التي جلبت من أجل أنشطة المقاتلين» وكانت مخبأة تحت أجولة الخضر عند معبر تورخام الحدودي في آخر ممر خيبر.

وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات عبر الحدود.