أفغانستان: مقتل 5 شرطيين وضبط مادة لصناعة المتفجرات

كابول (د ب أ)
قتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الأمن جراء هجمات شنها مسلحون من طالبان على عدد من نقاط التفتيش الأمنية في قندهار. وقال داوود أحمدي المتحدث باسم حاكم قندهار إن ما لا يقل عن ثلاثة آخرين أصيبوا في الهجمات التي وقعت الليلة قبل الماضية بمنطقة أرجنداب. ولقي 40 على الأقل من رجال الأمن حتفهم أمس الأول في هجمات بإقليمي قندوز في الشمال وهيرات في الغرب.
ومن جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الأفغانية أمس أنها قد تمدد الهدنة، إذا ما أوقفت طالبان هجماتها ضد قوات الأمن. وكانت طالبان قد وافقت أمس الأول على وقف إطلاق النار باستثناء الهجمات على «القوات الأجنبية».
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وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات عبر الحدود.