النفط قرب أعلى مستوى في شهرين مع انخفاض مخزونات أميركا

سنغافورة (رويترز)

حومت أسعار النفط دون أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بقليل في تعاملات أمس بدعم من آمال في تقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 50.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.55 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت نحو 1.5% في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 48.67 دولار للبرميل. وسجلت مخزنات الخام الأميركية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات. والانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.