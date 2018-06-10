بنجلادش: أمطار غزيرة وانهيارات بمخيمات الروهينجا

دكا (أ ف ب)

تعرضت مخيمات الروهينجا في بنجلادش، حيث يعيش نحو مليون لاجئ، لتساقط أمطار موسمية، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس.

وكانت منظمات الإغاثة قد حذرت من أن فصل الأمطار الموسمية قد يتسبب بكارثة إنسانية في الأشهر المقبلة في المخيم الذي يؤوي لاجئين فروا من أعمال العنف في ميانمار، والذي يعد الأكبر في العالم.

ومن المتوقع أن تتعرض منطقة المخيم في جنوب شرق بنجلادش لأعاصير قوية ولتساقط أكثر من مترين ونصف متر من الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف كمية الأمطار التي تشهدها بريطانيا في عام كامل.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنجلادش، أن منطقة كوكس بازار، حيث يعيش العديد من اللاجئين في خيام أقيمت فوق هضاب، شهدت منذ مساء السبت تساقط 138 ملليمترا من الأمطار.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولين غلوك «بعض الأقسام كملعب كرة القدم على سبيل المثال، فاضت بالمياه. وغمرت المياه بعض المنازل. وحصلت انهيارات أرضية. الأوضاع سيئة».

وتابعت المتحدثة أن فصل الأمطار الموسمية «سيشكل أكبر تحدٍ لكل من يشارك في تقديم المساعدة الإنسانية، دعماً لحكومة بنغلادش». ومن المتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة، تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة.