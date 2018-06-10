بنجلادش: أمطار غزيرة وانهيارات بمخيمات الروهينجا

دكا (أ ف ب)
تعرضت مخيمات الروهينجا في بنجلادش، حيث يعيش نحو مليون لاجئ، لتساقط أمطار موسمية، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس.
وكانت منظمات الإغاثة قد حذرت من أن فصل الأمطار الموسمية قد يتسبب بكارثة إنسانية في الأشهر المقبلة في المخيم الذي يؤوي لاجئين فروا من أعمال العنف في ميانمار، والذي يعد الأكبر في العالم.
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وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنجلادش، أن منطقة كوكس بازار، حيث يعيش العديد من اللاجئين في خيام أقيمت فوق هضاب، شهدت منذ مساء السبت تساقط 138 ملليمترا من الأمطار.
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وتابعت المتحدثة أن فصل الأمطار الموسمية «سيشكل أكبر تحدٍ لكل من يشارك في تقديم المساعدة الإنسانية، دعماً لحكومة بنغلادش». ومن المتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة، تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة.