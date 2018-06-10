ألمانيا: المحافظون يدعون لتشديد قواعد الهجرة بعد مقتل فتاة

برلين (رويترز)

دعا المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم بسرعة أكبر وذلك بعد غضب شعبي بسبب قضية فتاة ألمانية يشتبه بأن شاباً عراقياً اغتصبها وقتلها. كانت شرطة إقليم كردستان العراق ذكرت أمس الأول أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاماً، والذي قالت السلطات الألمانية إنه يدعى علي بشار، اعترف بقتل سوزانا فيلدمان (14 عاماً) في ألمانيا، حيث أثارت القضية جدلا بشأن الهجرة.

ورحلت السلطات العراقية بشار أمس بعد أن ألقت قوات الأمن الكردية القبض عليه يوم الجمعة. وكان بشار قد غادر ألمانيا مع أقارب له في وقت سابق هذا الشهر.

وقال كريستيان بالداوف زعيم المحافظين في برلمان ولاية راينلاند-بفالز لصحيفة (راينبفالز ام زونتاج) «ينبغي التدقيق في إجراءات وقواعد اللجوء والاندماج». وأضاف أن ضمانات الحماية السخية للاجئين في ألمانيا تثير تساؤلات جدية.

وتابع «من ذا الذي يمكنه تفهم أنه لا يمكن ترحيل رجل تقدم بطلب لجوء ورُفض وخضع للمحاكمة عدة مرات في جرائم عنف مختلفة في حين يمكن للرجل نفسه السفر عائداً إلى وطنه في تكتم وسرية؟»

وأدى قرار ميركل الترحيب بأكثر من مليون لاجئ في 2015 إلى تنامي دعم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة. وخصصت الحكومة أكثر من 20 مليار يورو (23.5 مليار دولار) لإدماج طالبي اللجوء ومعالجة جذور الهجرة.

وقال بالداوف إن رد فعل الدولة على قضية القتل يجب ألا يكون «الشعبوية الرخيصة» أو حملة كراهية عنصرية.

وتابع «يتعلق الأمر بتسريع التحقيقات والقرارات القضائية وإصدار الأحكام بسرعة وإيجاد وسائل لترحيل الجناة والمدانين المحتملين دون استثناءات».

وقال فولفجانج شيوبله رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الألماني (البوندستاج) ووزير المالية السابق إنه ينبغي على ألمانيا تصحيح قواعد اللجوء السخية نسبياً.