طفل بنصف قلب يكسب سباقاً رياضياً

القاهرة (الاتحاد)

أثار جاك فولي دهشة الأطباء واستغراب الجميع عندما تمكن مؤخراً من إكمال سباق الترايثلون الطويل للأطفال، حيث سبح في حوض سباحة طوله 25 ياردة وركب دراجة لمسافة 475 قدماً، ثم جرى لمسافة 500 قدم حول ملعب كرة سلة.. وأنهى السباق في مقدار الوقت نفسه الذي يمكن أن يستغرقه أي طفل آخر في السادسة من عمره وصنف على أنه الفائز، لأنه فعل ذلك بـ«نصف قلب».

وكشف تقرير على موقع Daily Mail عن أن جاك الذي يعيش في جزيرة لونج آيلاند بنيويورك يعاني حالة نادرة تسببت في توقف نصف قلبه عن الاكتمال أثناء فترة حمل أمه له.. وتسمى هذه الحالة متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسّج التي تؤثر على تدفق الدم الطبيعي في الجسم، وهي نوع من عيوب القلب. وخضع لعمليتين جراحيتين منذ مولده، حيث يبدو حالياً كطفل طبيعي في عمر السادسة يحب اللعب مع أصدقائه والذهاب إلى المدرسة.. وأخبر الأطباء والديه أنه قد لا يكون لديه الكثير من الطاقة، وقد يأخذ وقتاً أطول ليسير ويتحرك بسهولة مثل معظم الأطفال، ولكن العكس هو ما حدث.