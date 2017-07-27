فتاة تدمج وجوه المشاهير بماكياج عينيها

القاهرة (الاتحاد)

تمكنت إيميلي أوليفر، الطالبة من بورتلاند بولاية أوريغون التي تبلغ من العمر 15 عاماً، من وضع بصمتها المميزة في مجال التجميل، حيث أمضت وقتها في ابتكار تصاميم معقدة لأشكال النجمات والمشاهير على الطرف الخارجي لعينيها.

وقالت للموقع الإلكتروني Metro: «لقد تعلمت عمل ماكياجي المبتكر بنفسي، فقد تعلمت مهارة الماكياج بعد سنوات قضيتها في الرسم والتلوين، ولكني لم أحب الفن على الأقمشة بل استمتعت به أكثر على وجهي».

وعلى الرغم من أنها استطاعت وضع مشاهير مثل بايونسيه وريهانا، إلا أنها أيضاً أدمجت أسماء أخرى ذات تأثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل بريتما نروك وجاكي إينا.

ومنذ نشرت صوراً لإطلالاتها على موقع تويتر، لاقت صورها ردود فعل إيجابية للغاية، وحصلت على إعجاب من الناس بموهبتها.

وعلى الرغم من أن إيميلي ليس لديها الآن إلا خيار واحد من إطلالات ماكياج العين بأشكال المشاهير، إلا أنها تخطط لابتكار الكثير من الأشكال والإطلالات في المستقبل.