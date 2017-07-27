سعاد نصر.. نجمة الكوميديا التلقائية

القاهرة (الاتحاد)

سعاد نصر.. من أهم فنانات الكوميديا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، تميزت بين زميلاتها بخفة الدم والتلقائية، واعتبرها كثيرون مزيجاً من روح ماري منيب وتلقائية زينات صدقي.

ولدت في حي شبرا بالقاهرة عام 1953، وكان لنشأتها في هذا الحي الشعبي أثر طيب لاحقاً في شهامتها ومروءتها وسط زملائها، ورغم عشقها للفن منذ صغرها، فقد خشيت من إعلان هذا العشق، وعقب حصولها على الثانوية العامة، فاجأت أسرتها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأوهمتهم أنها التحقت بقسم النقد الفني لا قسم التمثيل.

ولعبت الصدفة دوراً كبيراً معها حين التقت بالفنان محمد صبحي الذي كان يعمل معيداً في المعهد وقتها، حيث شعر أنه أمام موهبة كبيرة تبحث عن موجه، فدربها ووجهها ونشأت بينهما صداقة استمرت حتى رحيلها، واللافت أنها قدمت دوراً تراجيدياً في مسرحية «ياسين وبهية» من إخراج كرم مطاوع على مسرح المعهد عام 1975، وطوال تسع سنوات تالية شاركت بأدوار تراجيدية صغيرة، ولكنها مؤثرة في أفلام «شقة في وسط البلد»، و«المتوحشة»، و«حمام الملاطيلي»، و«الغيرة القاتلة».

وكانت البداية الحقيقية لها عام 1984 حين شاركت في مسلسل «رحلة المليون» مع محمد صبحي، وكونت معه ثنائياً رائعاً، أثمر «سنبل بعد المليون» والأجزاء الخمسة من «يوميات ونيس»، ومسرحية «الهمجي»، وفيلم «هنا القاهرة»، وشاركت في بطولة نحو 30 فيلماً سينمائياً أخرجها كبار المخرجين عبر أجيال مختلفة، ولعب بطولتها عدد من كبار الفنانين كانوا يتفاءلون بتكرار ظهورها معهم ويعتبرونها بمثابة البسمة الجميلة في أعمالهم، ومنها «البداية»، و«بيت القاضي»، و«حدوتة مصرية»، و«المصير»، و«اسكندرية نيويورك»، و«القط أصله أسد»، و«عتبة الستات»، و«فارس المدينة»، و«أبو كرتونة»، و«اشتباه» و«الضائعة».

مشوار

وقدمت عدداً من الأفلام الخفيفة، ومنها «الفول صديقي»، و«خليل بعد التعديل»، و«عليش دخل الجيش»، و«مستر دولار»، و«كلهم في جهنم»، وحافظت في سنواتها الأخيرة على تواجدها السينمائي بأفلام «العاصفة»، و«جواز بقرار جمهوري»، و«صايع بحر»، و«علي سبايسي»، و«خريف آدم»، وشاركت في عشرات المسلسلات الكوميدية، ومنها «هند والدكتور نعمان»، و«كابتن جودة»، و«أبواب المدينة»، و«بوابة الحلواني»، و«جحا المصري»، و«مشوار امرأة»، و«الليل وآخره»، وشاركت في مسرحيات «عيلة خيش»، و«البراشوت»، و«الشحاتين»، و«تكسب يا خيشة»، و«جوز ولوز»، وتزوجت مرتين الأولى 1975 من زميلها أحمد عبدالوارث، وأنجبت منه طارق وفيروز، والثانية من مهندس بترول وتوفيت في 6 يناير 2007 عن 53 عاماً.